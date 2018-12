Michael van der Plas en vriendin vestigen zich in Scheveningen

Dat vertelt Naomi op Instagram. „Wij hebben een huisje en zijn er druk in bezig, maar wordt met het uur verliefder op ons huis. Na 14 maanden lang samen uit onze koffer te hebben geleefd, komt dan eindelijk de rust weer terug in ons leven en kunnen we vanaf nu weer verder gaan bouwen aan onze toekomst.”

Michael vertrok vorig jaar naar Oostenrijk en Spanje om daar in de horeca aan de slag te gaan. Na twee zelfmoordpogingen van zijn ex Barbie heeft de realityster voorlopig de voogdij over hun twee kinderen Angelina en Milano. Dat was voor Michael de belangrijkste reden om terug te keren naar Nederland.

Bekijk ook: Michael van der Plas stort zich op vaderschap