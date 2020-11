Oom prins Harry noemt miskraam Meghan zeer verdrietig

„Ik kan me de pijn van een koppel dat zijn kind op deze manier verliest niet voorstellen”, reageerde Charles woensdag in het tv-programma Lorraine. „Het is zeer, zeer verdrietig.” Spencer voegde eraan toe dat hij Harry en Meghan veel steun wenst en aan ze denkt.

De hertogin van Sussex maakte het nieuws woensdag bekend in een opiniestuk in The New York Times. „Het was op een ochtend in juli die net zo normaal begon als elke andere dag”, schrijft Meghan. Na het ontbijten en de honden voeren verschoonde ze haar zoontje Archie toen ze opeens een ’scherpe kramp’ voelde. „Ik viel op de grond met hem in mijn armen. Ik neuriede een slaapliedje om ons allebei kalm te houden. Het vrolijke deuntje stond in schril contrast met mijn gevoel dat er iets niet klopte. Ik wist, terwijl ik mijn eerstgeboren kind vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

Meghan noemt het verliezen van een kindje ’een ondraaglijk verdriet’. Ze wilde het delen omdat het onderwerp volgens haar te weinig wordt besproken. Gesprekken over een miskraam zijn vaak taboe waardoor er vaak eenzaam wordt gerouwd, stelt ze. „Door pijn te delen zetten we samen de eerste stappen naar genezing.”