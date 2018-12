Koning Filip bijt het spits af met kersttoespraak

De Luxemburgse groothertog Henri komt maandagavond aan het woord. Hij spreekt zijn toespraak uit in de landstaal Lëtzebuergesch, met meestal een aantal passages in het Frans, de tweede taal van het groothertogdom. Zowel Henri als zijn Belgische neef Filip geven in hun rede doorgaans een terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en beschouwen de staat van het land.

Datzelfde doet de Spaanse koning Felipe die eveneens maandagavond - ’noche buena’ voor de Spaanstalige wereld, oftewel ’goede avond’ - zijn landgenoten toespreekt. Naar zijn toespraak wordt jaarlijks met argusogen gekeken vanwege de politieke spanningen in Spanje en het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië, waar de regionale zender de toespraak niet eens uitzendt.

Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag is koning Willem-Alexander de eerste van wie de eerder opgenomen toespraak wordt uitgezonden. Later dinsdagmiddag verzamelen de Britten zich rond het televisietoestel om te kijken naar de toespraak van koningin Elizabeth. Zelf kijkt de op het landgoed Sandringham verblijvende Queen ook, zo heeft ze wel eens verteld. De Zweedse koning Carl Gustaf sluit aan het begin van de avond de rij koninklijke sprekers.

Prins Albert van Monaco houdt het bij een korte kerstwens en in Noorwegen en Denemarken is er geen kerst- maar een nieuwjaarstoespraak op Oudejaarsavond.