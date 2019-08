David Hasselhoff covert David Bowie en Neil Diamond

Ook pakt de ster uit de series Knight Rider en Baywatch het nummer Sweet Caroline van Neil Diamond aan. Het meest in het oog springend is Lips Like Sugar, een song van Echo & The Bunnymen.

Hasselhoff kreeg bij zijn album, dat volgens de zanger de dertigste verjaardag van de val van de Berlijnse Muur luister moet bijzetten, hulp van producer en musicus Todd Rundgren en James Williamson, bekend van The Stoogies.

Het album gaat Open Your Eyes heten en is de opvolger van This Time Around uit 2012.