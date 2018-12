Gerard viert KERSTHIT met moeder in Carré

Gerard en zijn 89-jarige moeder Janny, te midden van Ivan Frédéric Knie (links) en spreekstalmeester Fred Butter. Ⓒ Ferry de Kok

Met een kerstnummer hoog in de hitlijsten, dat lukt GERARD JOLING dit jaar. Begin deze maand bracht hij Christmas On The Dancefloor uit, de opgepimpte versie van een nummer op een eerder kerstalbum en kennelijk was het publiek na jaren Wham! en MARIAH CARREY wel toe aan iets nieuws. Binnen de kortste keren staat Gerards kersthit in de hoogste regionen van de Itunes-charts.