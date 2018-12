MAGERE kerst dreigt voor La Paay

Zelden was kerst zo karig voor Patricia Paay als dit jaar. Ruim een ton schuld hangt als een zwaard van Damocles boven haar hoofd. Ⓒ Hollandse Hoogte

De tijd dat PATRICIA PAAY in een Belgisch of Engels landhuis genoot van een uitgebreid kerstbanket lijkt definitief verleden tijd te zijn. De feestdis is tegenwoordig een stuk bescheidener. Voor de buitenwereld blijft zij de schijn ophouden, maar hoe slecht de zaken er écht voorstaan, zou blijken uit officiële stukken. Daarin wordt gesproken over een schuld van... MEER DAN EEN TON!