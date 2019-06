GTST op Instagram Stories krijgt vervolg

Het is de tweede keer dat GTST op Instagram Stories acties is. De eerste GTST Stories was volgens RTL een succes. In totaal waren er 14 miljoen views voor de Insta-editie Valentijns Vlucht. Het aantal Instagramvolgers van GTST steeg met 25.000 fans in twee weken.

Het nieuwe Insta-verhaal duurt drie weken en draait om Nina en Puck. Puck Odolphy (Annefleur van den Berg) duikt opeens op in het leven van Nina Sanders (Marly van der Velden). Het liefst wil ze ook een leven leiden zoals Nina.

Op vrijdag 5 juli is de laatste GTST-aflevering van dit seizoen te zien bij RTL 4.