Huwelijk Tori Spelling aan de beterende hand

Tori zou haar man Dean McDermott eind november tijdens Thanksgiving nog het huis uit hebben gezet, maar het koppel werd met hun peuter Beau tijdens een kerstshopping toch weer samen gezien bij het Amerikaanse warenhuis Target, meldt Radar Online.

Het stel heeft een paar pittige maanden achter de rug, maar lijkt toenadering tot elkaar te zoeken tijdens de feestdagen. „Ze vlogen elkaar naar de keel en maakten ruzie over geld, hadden meningsverschillen over de opvoeding van de kinderen en over Tori’s gezondheidsproblemen”, aldus een insider.

Volgens bronnen is het geen verrassing dat Tori en Dean gingen shoppen bij ’budgetwinkel’ Target, ’omdat ze nog steeds grote financiële problemen hebben’.