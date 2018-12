’Team Noord’ finisht als eerste in Utrecht

Sander en Eva vertrokken vorige week al wandelend op Vlieland en legden in totaal 179 kilometer af. ’Team Noord’ moest onder meer de Afsluitdijk over en liep via Noord-Holland naar Utrecht. De laatste kilometers hoefde het duo niet meer alleen. Zo kwamen Sander en Eva met een kerstkoor in hun kielzog Utrecht in. Eenmaal bij TivoliVredenburg werden ze luid onthaald.

De twee andere duo’s, Jorien Renkema en Rob Janssen en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen, leggen de komende uren hun laatste etappe af. Mark en Rámon arriveren maandagavond, vlak voor de eindshow van Serious Request begint, als laatste. Dan wordt ook duidelijk wat Serious Request dit jaar heeft opgeleverd. Bij de laatste tussenstand van zaterdag stond het bedrag op meer dan 7 ton.