Ruim 2,4 miljoen kijkers voor The Passion

Het programma over het lijdensverhaal van Jezus Christus werd dit jaar opgenomen in de Friese stad Harlingen. De show werd beter bekeken dan vorig jaar, toen schakelden volgens SKO gemiddeld ruim 2,2 miljoen mensen op Witte Donderdag naar The Passion. De best bekeken editie van het programma dateert uit 2015, toen keken er ruim 3,5 miljoen mensen.

Na The Passion waren de NOS Journaals van 20.00 uur en 18.00 uur de best bekeken programma's van de dag met respectievelijk 2,1 miljoen en 1,2 miljoen kijkers. Primetime schakelden de meeste mensen, naast voor The Passion, in voor Het roer om op SBS6. Daar keken zo'n half miljoen mensen naar. Op RTL 5 ging gelijktijdig het nieuwe seizoen van De Bevers van start met 201.000 kijkers. Naar Better than ever op RTL 4 keken op dat moment gemiddeld 283.000 mensen.