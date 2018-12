Ozzy Osbourne (70) denkt nog lang niet aan stoppen

De 70-jarige Ozzy Osbourne is nog lang niet van plan te stoppen Ⓒ AP

Hoewel hij onlangs 70 jaar is geworden, is Ozzy Osbourne geenszins van plan zijn microfoon aan de wilgen te hangen. De Britse rocker heeft zijn fans laten weten dat hij nog wel een poosje doorgaat, ondanks het feit dat zijn huidige tour de naam No More Tours draagt.