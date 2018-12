Taboo wil musikale verfilming Black Eyed Peas

„Ik zou uiteindelijk een fantastische film willen over de Black Eyed Peas, gemaakt door de juiste mensen en op de juiste manier. Het is een heel boeiend verhaal”, laat Taboo weten in The Sun.

„Apl.de.ap is een enorme inspiratiebron voor dit idee, net als vriendschap. Hij kwam naar de Filipijnen en heeft de toon gezet voor onze vriendschap en de droom om alle obstakels te overwinnen. Het is een geweldig verhaal en het zou fantastisch zijn als er in de toekomst een film over onze vriendschap wordt gemaakt.”