Ricky Gervais heeft oplossing tegen kerstkilo’s

In de decembermaand en met name de kerstperiode lijken alle diëten even te worden vergeten en wordt er weer volop genoten van al het lekkers. Niet zo verwonderlijk dus dat veel mensen eind december een hoger getal op de weegschaal zien staan. Niet als het aan Ricky Gervais ligt!

„Ik word normaal gesproken erg neerslachtig na de kerst, doordat ik er dik en opgeblazen uitzie. Dit jaar heb ik de remedie gevonden, door al in november dik en opgeblazen te worden. Opgelost”, schrijft de komiek op Instagram bij een foto waarop hij zichzelf niet bepaald van zijn beste kant laat zien.