Ook ’Britse Evers’ zwaait af

Evans’ Breakfast Show op Radio 2 is een van de best beluisterde programma’s op de Britse radio. Op het hoogtepunt luisterden er bijna tien miljoen mensen naar. Evans werd daardoor één van de grote sterren van de BBC. Al jaren was hij grootverdiener bij de Britse publieke omroep. Het afgelopen jaar verdiende de dj ruim 1,8 miljoen euro.

Bij de BBC neemt Zoë Ball Evans’ show over. Ze is de eerste vrouwelijke ochtendjock ooit op Radio 2.

Vrijdag nam in Nederland Edwin Evers afscheid van zijn populaire ochtendshow op Radio 538. Hij deed dat in de vorm van een twaalf uur lange marathonuitzending.