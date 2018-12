Jennifer Lopez vindt mannen emotioneler dan vrouwen

„Ik denk dat wij vrouwen continu op eieren moeten lopen. Wij zouden het kwetsbare en gevoelige geslacht zijn, maar de waarheid is dat juist mannen veel emotioneler en weerlozer zijn”, vertelt Jennifer Lopez aan Vanity Fair.

„Wij moeten veel sterker zijn en er goed opletten dat we niet iedere keer op hun tere zieltjes trappen. Het is dus de regel dat je zeer voorzichtig handelt, zéker als zelfstandige, assertieve vrouw. Mannen kunnen daar namelijk echt onzeker van worden en gaan twijfelen aan zichzelf.”

In zekere zin had Lopez daar in het verleden zelf ook last van. „Ik laat mij niet meer beïnvloeden door wat anderen denken, maar dat heeft erg lang geduurd. In het begin van mijn carrière deed ik dat wel en dat was heel slecht voor mijn zelfvertrouwen.