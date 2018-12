Danny Froger deelt vrolijk nieuws met echo

„We wilden het eigenlijk nog even stil houden maar aangezien kerst eraan komt...” plaagt hij zijn fans. „Totaal onverwacht, maar we zijn er blij mee. Soms zijn er toch bepaalde onverwachte dingen die het leven toch de moeite waard maken. Ik ben zijn volgers in spanning.

„Zoals jullie op de echo kunnen zien is mijn lever tiptop in orde voor kerst en oud en nieuw. Wat een opluchting. Laat de drank en al dat eten maar komen, als dat geen goed nieuws is. Fijne kerstdagen iedereen!”