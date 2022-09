Familie Albert West hoopt dat zanger plein krijgt in Rosmalen

West is afgelopen week in Rosmalen vereeuwigd met een sculptuur. Het idee voor het eerbetoon kwam van fans en oude vrienden van West. De familie hoopt nu dat de gemeente het plein waar het sculptuur is onthuld omdoopt tot Albert Westplein.

Bij de onthulling was onder anderen burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch - waar Rosmalen onder valt - aanwezig. „De wens is nu concreet uitgesproken”, aldus Eijkens. „Het verzoek moet nog door alles heen, qua de wet en zo. Maar de hoop is dat het in de toekomst wel gaat gebeuren.”

West woonde een groot deel van zijn leven in Rosmalen en overleed hier ook in 2015. De chansonnier ligt ook begraven in Rosmalen. Hij was begin jaren zeventig de zanger van de band The Shuffles, onder andere bekend van de hit Cha-la-la, I need you. In 1973 ging hij solo verder. Toen scoorde hij grote hits als Give A Little Love en Amarillo. West werd eind 2012 getroffen door een ruggenmerginfarct, wat het einde van zijn zangcarrière betekende.