’Spice Girls passen songteksten aan’

Mel B, Mel C, Emma Bunton en Geri Horner zijn in gesprek om de tekst van Spice Up Your Life aan te passen. Vooral beide Melanies hebben problemen met de woorden ’yellow man in Timbuktu’. Zij zien dit graag veranderd in ’happy people’

„De originele songtekst was grappig bedoeld en is nooit bedacht met het idee mensen te beledigen”, vertelt een bron aan The Sun. „Maar de werkelijkheid is dat zoiets tegenwoordig niet meer kan. Sommige meiden voelen zich er niet goed bij om die zin te zingen tijdens een optreden. Zeker gezien de diversiteit van hun fans. Ze zijn er trots op dat ze nooit iemand buitensluiten, dus ze willen niet het risico lopen iemand te beledigen.”

Spice Up Your Life is niet het enige lied dat waarschijnlijk in een nieuw jasje wordt gestoken. De Spice Girls zijn ook onzeker over nummers die seksueel beladen zijn als First Time Lover en 2 Become 1. „In het licht van het MeToo-tijdperk, zijn ze extra voorzichtig. Ze willen geen schaduw op hun reünie werpen.”