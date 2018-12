Taylor Schilling niet op jacht naar rollen

De serie over vrouwelijke gevangenen bezorgde de Amerikaanse actrice twee nominaties voor een Golden Globe. Netflix kondigde in oktober aan dat de serie na zeven seizoenen in 2019 verdwijnt. Taylor vindt dat wel jammer, want ze vond Piper een interessant personage.

Over haar leven na Orange heeft ze nog geen concrete plannen. Taylor gaat in het nieuwe jaar aan de slag met de thriller The Prodigy en de comedy Family. „Als die af zijn, denk ik dat ik even rust neem. Ik zie dan wel wat er binnenkomt. Ik ga er niet naar op jacht.”