„Het was een harde les, maar ik ben gelijk gaan doorschakelen. Ik had al die tijd zoveel ideeën en dit zorgt ervoor dat ik daar nu echt heel hard mee aan de slag ga”, reageert Weening in gesprek met Nu.nl. „Alles en iedereen is gezond, ik mag doen wat ik wil en heb onwijs veel energie. Ik wil niet blijven hangen in dat Robinson-verhaal.”

En gelukkig voor de presentator hoeft hij dat ook niet, want hij had al snel een nieuwe klus te pakken. Samen met Pepijn Lanen van De Jeugd van Tegenwoordig werkt Dennis aan een eigen talkshow. „Een soort Veronica Inside, maar dan voor nerds.” En vanaf 18 februari is de presentator te zien in Ink Master: Meesters van de Lage Landen - Shop Wars.

