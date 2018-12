Rob en Jorien voltooien laatste kilometers

Ⓒ Instagram / Jorien Renkema

3FM-dj’s Rob Janssen en Jorien Renkema hebben in navolging van hun collega’s Sander Hoogendoorn en Eva Koreman hun laatste wandeletappe voor Serious Request volbracht. Even voor 15.00 uur werd voor hen een erehaag gevormd bij eindstation TivoliVredenburg, waar ze haast strompelend over de finish kwamen na een tocht van 171 kilometer.