’Miley Cyrus en Liam Hemsworth stiekem getrouwd’

Conrad Carr, een vriend van het stel, heeft een paar foto’s op Instagram geplaatst, waaruit blijkt dat er een ceremonie geweest is. Te zien is hoe Miley, in een witte jurk, en Liam, in een pak, samen een taart aansnijden. Ook is er een foto waarop Liam samen met zijn broers een shotje drinkt. Op de achtergrond zijn ’Mr. & Mrs.-ballonnen’ te zien.

Ⓒ Instagram

Miley en Liam hebben al zo’n acht jaar een knipperlichtrelatie. Ze verloofden zich in 2012, maar ze gingen daarna meerdere keren uit elkaar. Volgens OK! Magazine wilden de twee het nu officieel maken, nadat ze onlangs hun huis verloren door bosbranden.