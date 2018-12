Prinses Märtha Louise en ex vieren samen kerstavond

Volgens de Noorse televisiezender TV2 zijn Märtha Louise en Ari maandagavond in het kleine Larkollen, waar de ouders van Ari wonen. Daar komt de familie tezamen. Märtha is nog altijd goed bevriend met zowel Ari’s moeder als met zijn enige zus. „Dus wordt het vast een gezellige avond”, aldus commentator Kjell Arne Totland.

„We hebben ons huwelijk beëindigd, maar blijven samen in ons ouderschap. Het is onuitsprekelijk verdrietig voor ons allebei om te ontdekken dat we de toekomst niet meer samen zullen beleven op de manier waarop we dat jaren hebben gedaan. We zijn, zoals zovelen, uit elkaar gegroeid en het was heel erg om te ervaren dat we daar niets meer aan konden doen”, zei Märtha Louise over het uit elkaar gaan.

Vorig jaar waren Ari en Märtha Louise met hun kinderen uitgenodigd door koning Harald en koningin Sonja en brachten ze kerstavond door in de koninklijke kersthut. In het jaar van de aankondiging van de scheiding was het gezin in Lommedalen, waar Ari net een nieuw huis had gekocht.