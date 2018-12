Koning Filip wijst politici op verantwoordelijkheden in kersttoespraak

„Vandaag beleven we ernstige politieke spanningen. Ik vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van onze beleidsmakers om te handelen in het belang van het land en de bevolking”, zo sprak Filip, die zijn toespraak zittend hield, voor de open haard en een grote kerstboom in het Kasteel van Laken.

Volgens de koning gaat België door „een bewogen periode” en zijn er „terecht” zorgen over belangrijke thema’s als ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid en klimaatverandering. In de aanloop naar verkiezingen hoopt Filip op „open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert.”

Waarde

Koning Filip vroeg in zijn toespraak ook om aandacht voor kwetsbaren in de samenleving. „Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren, is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde”, zei de vorst. „Wie kinderen heeft, zoals de koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar”, vervolgde Filip. „We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen.”

Filip eindigde zijn boodschap door het Belgische volk een „vrolijk kerstfeest en een mooi en gelukkig nieuwjaar” te wensen.