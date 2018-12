Monica Geuze openhartig over breuk met Lil’ Kleine

„Op een gegeven moment gebeuren er dingen in een relatie en dan ben je op een gegeven moment klaar met elkaar. Nou, op dat punt waren wij ook wel", onthult de brunette.

Ook zegt ze dat ze vrijwel geen contact meer met elkaar hebben, maar dat de twee nog prima met elkaar door een deur kunnen. „Alleen als we elkaar zien, dan groeten we elkaar normaal. Er zijn no hard feelings, geen ruzie of sensatie. Soms gaan relaties over en zij hebben er vrede mee", aldus Monica.

Inmiddels is ze dolgelukkig met voetballer Lars Veldwijk en hebben zij samen een dochtertje, Zara-Lizzy. Lil’ Kleine is ook alweer een tijdje onder de pannen en zal in 2019 in het huwelijksbootje stappen met Jaimie Vaes.