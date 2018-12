Bijna miljoen voor 3FM Serious Request

3FM nam dit jaar afscheid van het Glazen Huis. In plaats van de dj's op te sluiten in een radiostudio van glas waarin niet gegeten mocht worden, stuurde de zender zes dj's het land in. In duo's liepen Sander Hoogendoorn, Eva Koreman, Jorien Renkema, Rob Janssen, Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vanuit de uithoeken van Nederland naar Utrecht. Sander en Eva voltooiden hun wandeltocht, die op Vlieland begon, maandagochtend. Jorien en Rob liepen van Weert naar Utrecht en kwamen maandagmiddag aan bij TivoliVredenburg, het kloppende hart van de actie. Mark en Rámon, die dinsdag in Hengelo begonnen, zijn nog onderweg en komen maandagavond aan.

Na de eerste dag van 3FM Serious Request: Lifeline was 432.848 euro opgehaald voor het Rode Kruis. Zaterdag stond de teller op ruim zeven ton. Vorig jaar stond de tussenstand na dag één op meer dan 9 ton. Aan het einde van de actieweek was het totaal toen 5,3 miljoen euro, de laagste opbrengst in tien jaar tijd.