Kevin Spacey doorbreekt stilte met video

De 59-jarige acteur is in de video getiteld ’Let Me Be Frank’ te zien als zijn voormalige personage Frank Underwood uit House of Cards en lijkt daarin een comeback aan te kondigen.

„Ondanks alle vijandigheid, de krantenkoppen, de beschuldiging zonder een rechtszaak. Ondanks alles, zelfs ondanks mijn eigen dood, voel ik me verrassend goed. Mijn vertrouwen in dat je uiteindelijk de volledige waarheid zult weten, groeit elke dag”, zegt Kevin, waarna hij er aan toevoegt: „Wacht eens even.. Nu dat ik eraan denk, je hebt me eigenlijk nooit dood zien gaan, toch? Conclusies kunnen zo misleidend zijn. Mis je me?”

Spacey ligt sinds oktober vorig jaar onder vuur en wordt beschuldigd van ongepast gedrag tegenover en misbruik van een groot aantal mannen. De aantijgingen hebben de ster onder meer zijn hoofdrol in hitserie House of Cards gekost.

Zowel in New York als Londen lopen nog onderzoeken tegen Spacey naar aanleiding van meerdere aangiften. De eerste acteur die naar buiten kwam met een #metoo-verhaal over Spacey was Star Trek-ster Anthony Rapp. Rapp zou in 1986 door Spacey zijn misbruikt en was toen veertien jaar oud.

Hij verdedigde zich met een verklaring waarin hij onder meer uit de kast kwam. De homoseksuele geaardheid van de acteur was al jaren een publiek geheim in Hollywood.