Recensie ’Ook dat nog’ Komische roman over drie generaties ’punani’s van staal’

— Wat: dagboekroman — Wie: Anya Niewierra en Merel Godelieve — Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Door Paola van Velde

Het leven van de gescheiden moeder en herintredende advocate Roos Janssen zit niet mee. Haar dochter Madelief - Maddy voor intimi - is gedumpt door haar vriend en staat met hangende pootjes voor de deur. Was ze net gewend aan het lege nest, moet ze ineens dealen met haar terugkerende jong. Niet handig op een klein flatje, als net corona voor de deur staat, thuiswerken de norm wordt en je baas een eersteklas hufter is. #stress