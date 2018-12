Laatste 3FM-dj’s wandelen Utrecht binnen

3FM dj's Mark en Ramon. Ⓒ ANP Kippa

Ook Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen hebben de eindstreep van 3FM Serious Request: Lifeline gehaald. Het duo arriveerde rond 20.45 uur bij TivoliVredenburg in Utrecht, de afgelopen dagen het zenuwcentrum van de actie. Niet lang daarvoor wandelden de twee, met een kinderwagen met daarin hun mobiele radiostudio, op de tonen van The Boys Are Back In Town van Thin Lizzy door het centrum van de stad.