Heather Locklear tijdelijk uit rehab

„Heather is een paar dagen op vrije voeten voor de kerst. Ze spendeert wat tijd met haar vriend Chris Heisser”, laat een bron aan het Amerikaanse entertainmentblad weten. Volgens diezelfde insider is Heather al sinds zaterdag niet meer in de kliniek en is haar dochter Ava net terug van een trip naar Hawaii met haar vader Richie Sambora.

„Het gaat goed met Heather”, vervolgt de bron. „Ze lacht en is blij even er tussenuit te zijn.”

De Melrose Place-actrice is al diverse keren in een ontwenningskliniek opgenomen. In november werd ze voor een tweede keer gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling. In juni werd Heather ook al gedwongen opgenomen omdat ze dreigde zichzelf iets aan te doen.