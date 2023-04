Zoontje Lea Michele weer opgenomen in ziekenhuis

„Vandaag was een zware dag”, schreef Michele bij een foto van Ever Leo. „Als ouders moeten we sterk zijn voor onze kinderen. Maar soms wil je gewoon instorten en huilen.”

Deze ’moeilijke periode’ laat volgens de Glee-actrice zien wat er echt toe doet. „En hoeveel we hebben om dankbaar voor te zijn. Het was op zijn zachtst gezegd moeilijk, maar onze jongen is een kampioen en het komt goed met hem. Maar het doet nog steeds pijn.”

Michele heeft niet gedeeld wat er aan de hand is met haar kind.