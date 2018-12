Youp van ’t Hek en Harrie Jekkers beste Nederlandse kerstsongs

Luisteraars konden de afgelopen weken stemmen op een lijst van zestig Nederlandstalige kerstliedjes, iets dat ze massaal deden. De meeste stemmen kreeg Flappie, het nummer dat Youp van ‘t Hek in 1981 uitbracht als single. Het nummer werd in eerste instantie totaal geen hit, maar ontpopte zich in de loop van de decennia tot klassieker.

Ook op de tweede, derde en vierde plek staan cabaretiers. De tweede plek is voor De Kerstezel van Harrie Jekkers, die het nummer in eerste instantie schreef voor Kinderen voor Kinderen. Later voerde Jekkers het lied zelf nog uit in zijn show Het Gelijk van de Koffietent. Op drie en vier staan Bakske vol met stro van Urbanus en Ik ben een kerstbal van Paul Haenen en Wim T Schippers.

De lijst van zestig genomineerde nummers was samengesteld in overleg met muziekkenner Vic van de Reijt, die recent een cd uitbracht met Nederlandstalige kerstliedjes. Er stonden niet alleen bekende liedjes op de lijst, maar ook minder bekend kerstwerk van vaderlandse artiesten, zoals Er was eens een tuinder in Amstelveen van Wim Sonneveld, Klein Hoekje van Wim de Bie, Jubelzang van Drs P of Gaandeweg van Carrie Tefsen en Kinderen voor Kinderen. Het jongste nummer op de lijst van nominaties, Kerstvakantie van Guillermo & Tropical Danny, haalde de eindlijst niet.