Kendall Jenner ontbreekt op kerstkaart Kardashians

Hoewel er een aantal fans waren die dachten dat Kendall als model het simpelweg te druk had om op de foto te gaan, waren er ook een aantal die schreven ’Arme Kenny’. Hierop reageerde Khloé met tekst en uitleg.

„Hoezo arme Kenny? Ze was gewoon bij de shoot en ze koos er voor om niet op de foto te gaan, omdat ze het schattiger vond als alleen de moeders met de kleintjes erop zouden staan. Man, jullie zijn wel een beetje dramatisch aan het doen over een kerstkaart hoor!”, aldus Khloé.

Eerder op de avond grapte Kendall nog op Twitter over de Kardashiankerstkaart. Ze schreef in een bericht: „Ha, dit is een beetje vreemd.”