Roseanne Barr spreekt in Israëlisch parlement

Volgens Israëlische media spreekt Roseanne op 30 januari in de Knesset over de BDS-beweging, een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël. De reis van de comédienne is een idee van de bekende rabbijn Shmuley Boteach, van wie Roseanne sinds haar ontslag veel steun krijgt.

Een racistische opmerking op sociale media kostte Roseanne in mei haar rol in de naar haar vernoemde sitcom. Roseanne, dat na een afwezigheid van ruim twintig jaar terug op tv kwam, was een groot succes, maar desondanks besloot ABC de stekker uit de show te trekken na Barrs tweet. Niet lang daarna werd bekend dat de makers van het programma werken aan een spin-off zonder Barr, die The Conners gaat heten.

Roseanne liet in september weten tijdelijk in Israël te willen gaan wonen, omdat ze zich een aantal maanden op haar joodse geloof wil richten. „Ik heb de mogelijkheid daar lessen te krijgen van mijn favoriete leraren, dus dat is waar ik naartoe verhuis”, zei de comédienne in een podcast van Boteach. „Ik heb de mazzel dat ik wat centen achter de hand heb, ik prijs me gelukkig dat ik kan gaan. Het is een groot plezier en een voorrecht om een joodse vrouw te zijn.