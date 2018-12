’Lil’ Kleine en Jaimie Vaes verwachten jongetje’

In de video die in eerste instantie in de Insta Story van een fanaccount terecht kwam en verder verspreid werd via Rapnieuwstv is te zien dat Vaes op een diner met vrienden de foto’s van een echo omhoog houdt, waarop Lil’ Kleine haar omhelst. Het hele gezelschap ontvangt het nieuws juichend.

Volgens de tekst bij het filmpje zou het duo een jongen verwachten. De woordvoerder van Lil’ Kleine was dinsdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.

De rapper liet juist maandagavond bij RTL Boulevard nog weten dat hij graag vader wil worden. Het koppel gaat in 2019 ook trouwen.