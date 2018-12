Ophef over AYNIL: ’Grap’ met Maureen ging te ver

Waar verschillende mensen blij werden verrast, liep AYNIL voor Maureen in eerste instantie op een teleurstelling uit.. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ruim 2,3 miljoen mensen zaten gisteravond snikkend op de bank te kijken hoe Robert ten Brink geliefden bij elkaar brengt voor de feestdagen tijdens de All You Need is Love Kerstspecial. Op Twitter raakten kijkers maar niet uitgepraat over de hereniging van Maureen en haar Nieuw-Zeelandse vriend Liam. Want dat duurde veel en veel te lang.