Deze films domineren de bioscopen met kerst

Aquaman is het nieuwe deel in de reeks DC-comicverfilmingen over de zoon van een vuurtorenwachter en een zeegodin die vrede tussen de mensen en de zeewezens moet bewerkstelligen. Bon Bini Holland 2 is het vervolg van de succesvolle komediehit van Jandino Asporaat over een oplichter die worstelt met zijn relatie. Beide films trokken in anderhalve week meer dan 200.000 bezoekers.

Op de derde plaats staan Bohemian Rhapsody, de film over het leven en werk van Queen-zanger Freddie Mercury. Het muzikale drama met in de hoofdrol acteur Rami Malek trok al meer dan 1,2 miljoen bezoekers en is daarmee de best bezochte filmtitel in de Nederlandse bioscopen in 2018. Het is zeer opmerkelijk dat de biopic na ruim twee maanden nog zo hoog in de lijst staat.

Andere titels in de top 10 zijn onder meer Ralph Breaks the Internet, het vervolg op Disney-hit Wreck-it Ralph, de Nederlandse romantische komedie All You Need Is Love (gebaseerd op het RTL-programma) en Mary Poppins Returns, met actrice Emily Blunt in de rol van magisch kindermeisje in het Londen van de jaren dertig van de vorige eeuw.