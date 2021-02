Beyoncé en Adidas helpen Texas: duizend dollar voor zwaar gedupeerden

Nadat miljoenen huishoudens zonder stroom kwamen te zitten en ook ziekenhuizen kampten met problemen als lage waterdruk en stroomstoringen, besloot ’Queen Bey’ via haar stichting BeyGOOD een samenwerking aan te gaan met Adidas. Tezamen gingen zij weer aan de slag met de organisatie Bread of Life uit Houston, om zo zwaar gedupeerden uit de brand te helpen.

Mensen uit de staat Texas die directe financiële steun nodig hebben, kunnen zich richten tot Bread of Life om zo een hulpvergoeding van duizend dollar, omgerekend ruim 800 euro, te krijgen.

Beyoncé werd in 1981 geboren in Houston en bracht haar hele jeugd door in de staat Texas. Hoewel de zangeres daarna verhuisde naar New York, en ook een huis heeft in Los Angeles, voelt ze zich nog altijd nauw verbonden met haar ’home state’.