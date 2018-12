Dit wordt Paul de Leeuw’s nieuwe show bij RTL

Het idee is dat De Leeuw in het land spontaan bij mensen aanbelt om in de huiskamer van een onbekend persoon een tv-programma te maken. Deze shows zullen helemaal niet van tevoren zijn voorbereid, vertelt De Leeuw. Dus mensen weten ook niet dat de televisiemaker langskomt. „Ik kan aanbellen bij iemand thuis, maar ook bijvoorbeeld bij een benzinepomp of een crematorium in Groningen.”

De Leeuw stapte dit jaar over van NPO naar RTL. „Ik merkte dat dingen bij de NPO de laatste tijd minder gemakkelijk gingen”, vertelt hij. „Bij RTL werd mij verteld dat ik niet met allemaal rare plannen moest komen. En ik dacht dat ze alleen maar formats wilden die ze meteen zouden begrijpen. Maar toen ik over dit plan vertelde, was iedereen meteen enthousiast.”

De Leeuw mag een paar afleveringen maken, en als het een succes wordt krijgt het een vervolg. Het is in het najaar van 2019 te zien.