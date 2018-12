Ellie Lust had graag ’sorry’ gehoord van politiechef

„Moedig zijn is een kernwaarde van de politie”, stelde zij. „En dan niet alleen de moed om inbrekers te pakken, maar ook de moed hebben om het te zeggen wanneer dingen niet goed zijn gegaan.” Lust werd eerder dit jaar door de politieleiding gedwongen te kiezen tussen haar werk als agent en haar televisiecarrière. De oud-politievrouw was vorige maand uitgenodigd door korpschef Erik Akerboom voor een gesprek over haar onverwachte afscheid. „Het is heel confronterend als ik dan ineens om een bezoekerspasje moet vragen.”

Akerboom heeft overigens niet concreet zijn excuses aangeboden voor het feit dat het afscheid van Lust geen schoonheidsprijs verdiende. „Tijdens het gesprek reageerde hij wel non-verbaal en gaf me af en toe een frons toen ik mijn kant van het verhaal vertelde”, aldus de oud-politievrouw. Zij beklemtoont Akerboom niet af te willen vallen. „Het is een goede vent met wie ik altijd prima contact heb gehad. Je zal het maar zijn, korpschef van de politie; ik vind echt dat hij het goed doet. Ik neem het altijd wel voor hem op.”

Slapeloze uren

Het gedwongen afscheid heeft veel impact op Lust gehad. „Het druist enorm in tegen mijn eigen integriteitsgevoel. Ik ben bijvoorbeeld vier keer door mijn rug gegaan”, vertelde zij aan presentatrice Ghislaine Plag. „Echt op het niveau dat ik niet meer op mijn benen kon staan en niet meer wist hoe ik overeind moest komen. Ik heb er geen slapeloze nachten van gehad, maar wel veel slapeloze uren. Je gaat ermee naar bed en staat ermee op. Het blijft maar in je kop zitten.”

„Formeel maak ik geen deel meer uit van de politie, maar het voelt nog steeds wel zo”, vertelde Lust. „In mijn hart ben ik er nog bij. Je kan mij uit de politie halen, maar de politie niet uit mij.”