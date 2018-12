Prins Philip niet bij kerstdienst

De Duke van Edinburgh besteedt de dag op zijn eigen manier, volgens de bronnen. Philip trekt zich de afgelopen jaren steeds meer terug uit de publieke openbaarheid vanwege zijn zwakker wordende gezondheid.

Prins Philip Ⓒ Hollandse Hoogte

Ondertussen zijn prins Harry en Meghan en prins William en Catherine al gearriveerd bij de kerk. Ook prins Charles voegde zich bij hen. Camilla was niet aanwezig omdat ze nog herstelde van een flinke verkoudheid. Catherine en Meghan leken beste vriendinnen terwijl ze voor de camera’s naar elkaar lachten en daarmee geruchten bestreden dat in het paleis ondertussen een heftige ruzie is tussen de twee prinselijke broers en hun vrouwen.

Catherine en Meghan zetten hun beste beentje voor na geruchten dat zij elkaar niet kunnen uitstaan Ⓒ Hollandse Hoogte