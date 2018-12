Nederlanders helpen aanbidder AYNIL-Dominique aan date

Op Twitter schreef Luuk ten Have maandagavond dat hij gevallen was voor de 29-jarige blondine uit Roossendaal. „Goed, het is zover. Ik ben verliefd op Dominique.” Hij wenste haar een hele fijne kerst met haar ouders, om vervolgens de stoute schoenen aan te trekken: „Mag ik je tussen kerst en oud en nieuw mee uit eten nemen in Groningen?”

Iemand reageert daarop met de vraag of er onder de Twitteraars mensen zijn die Dominique kennen en attendeert Robert ten Brink erop ’dat hij even een date moet regelen’. Wanneer Luuk zijn verhaal ook op Facebook deelt, treft hij daar al snel een oud-collega van Dominique aan, die hem gerust verder wil helpen. Andere behulpzamen delen zijn bericht op Facebook.

Nu is het afwachten of zijn oproep een al even gelukkig einde krijgt als die van de stelletjes in het programma. Luuk ziet het in elk geval al helemaal voor zich: „Een lieve, leuke vriendin, leuke schoonouders en is zij weer fijn in Nederland.”