Marc de Hond moet optredens afzeggen door ernstige ziekte

„Ik ben van de week geopereerd aan mijn blaas en er is een kwaadaardige tumor gevonden”, vertelt hij. „Er waren aanwijzingen dat er iets niet goed was. Maar kanker viel ons wel heel rauw op het dak.” Er staat De Hond een traject van chemotherapie te wachten en daarna moet zijn blaas worden verwijderd. „Je moet het in het leven doen met de kaarten die je worden gedeeld. Er is kans op herstel. Die kans ga ik met beide handen aanpakken.”

„Ik geloof dat ik hier met de geweldige steun van mijn vriendin, mijn kinderen, mijn ouders en mijn schoonfamilie doorheen kan komen.”

De theatermaker en schrijver wil zijn voorstelling Voortschrijdend inzicht volgend seizoen opnieuw in reprise te nemen. Hij blijft via website en social media mensen op de hoogte houden van hoe het er met hem voorstaat; zijn ervaring leerde hem dat hij zestien jaar geleden ook veel steun putte uit reacties en meeleven dat hij op die manier kreeg. „Het is toevalligerwijs exact zestien jaar geleden dat ik begon aan een soortgelijke uitdaging”, vertelt hij in het filmpje. In 2002, ook met kerst, kreeg de presentator te horen dat hij een tumor in zijn ruggemerg heeft. Die wordt wel verwijderd, maar wanneer er zenuwen bekneld raken in zijn ruggenmerg, raakt hij gedeeltelijk verlamd.

„Ik wens iedereen, en in het bijzonder de andere 110.000 mensen die net als ik dit jaar te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben, een heel gelukkig en gezond 2019” sluit een emotionele Marc af.

De Hond en zijn vriendin, oud-atlete Remona Fransen, hebben eerder dit jaar hun tweede kind gekregen, James Harry Lion de Hond. Bijna twee jaar geleden geleden beviel Fransen (33) al van een dochter, Livia Jasmin.

Naast zijn theatershow werkte hij onlangs ook mee aan een pilot van een nieuw programma voor KRO-NCRV dat volledig werd geproduceerd door mensen met een beperking.