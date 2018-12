Gemengde gevoelens bij AYNIL-Maureen: ’Ze wilden iets nieuws proberen denk ik’

Inmiddels is Maureen op de terugweg van een romantische weekend in een kasteel in Duitsland, samen met haar Liam. Ⓒ Instagram Maureen Ypma

Amsterdam - Televisiekijkend Nederland leefde gisteravond tijdens de All You Need is Love Kerstspecial massaal mee met Maureen Ypma uit Heerenveen. Snikkend zat ze op de tribune toen Robert ten Brink het eind van het programma aankondigde. Pas op het allerlaatst, toen ze de hoop al had opgegeven, werd zij in de hal van de studio alsnog herenigd met haar grote liefde Liam uit Nieuw-Zeeland. „Wat je thuis niet zag, is hoe dat laatste liedje twee keer is opgenomen. De eerste keer had ik nog hoop maar bij de tweede keer - die zag je op televisie - besefte ik dat Liam echt niet meer kwam.”