Filmpje Kevin Spacey door meer dan 4 miljoen mensen bekeken

Hij plaatste op sociale media een korte scène waarin hij als zijn personage Frank Underwood uit hitserie House of Cards commentaar leek te geven op de MeToo-zaak waarvan Spacey wordt beticht.

„Ondanks alle vijandigheid, de krantenkoppen, de verdachtmakingen zonder rechtszaak. Ondanks alles, zelfs mijn eigen dood, voel ik me verrassend goed”, zegt Spacey in de ruim drie minuten durende video. „En mijn vertrouwen dat je uiteindelijk de volledige waarheid zult kennen, groeit met de dag.”

De video komt op een opmerkelijk moment. Een paar minuten voordat Spacey de beelden deelde, werd duidelijk dat hij wordt aangeklaagd voor het seksueel mishandelen van een 18-jarige man. Het voorval zou twee jaar geleden hebben plaatsgevonden, meldt The Boston Globe. Op 7 januari wordt de acteur voorgeleid.

Bekijk ook: Kevin Spacey doorbreekt stilte met bizarre video

Matig ontvangen

Het is onduidelijk wat Spacey precies wil met het filmpje. Ook is niet duidelijk of hij met zijn uitspraken, waarin hij de kijkers aanspoort niets te geloven voordat het bewezen is, verwijst naar het personage Frank Underwood of zijn eigen zaak.

House of Cards was een van de grote boegbeelden van streamingdienst Netflix. De zender ontsloeg Spacey zodra de eerste verhalen over seksueel misbruik de kop opstaken. Het zesde en laatste seizoen, waarvan de opnames al een paar weken onderweg waren, werd herschreven en opnieuw opgenomen. In de nieuwe zesde reeks was Underwood plotseling overleden. Het laatste seizoen, waarin zijn vrouw Claire de hoofdrol speelde, werd zeer gemengd ontvangen.