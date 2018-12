Wat wil Sarah Ferguson met kerstfoto’s prins Andrew zeggen?

Sarah wenste iedereen op sociale media ’vrolijke, vrolijke tijden in dit feestelijke seizoen’ en dankte voor ’een jaar van goedheid voor mijn familie’. Ze plaatste bij haar boodschap vier foto’s, waarvan maar liefst drie met daarop prins Andrew. De andere foto was van haar dochters, de prinsessen Eugenie en Beatrice.

Sarah en Andrew zijn elkaar ook na de scheiding regelmatig blijven zien, in de eerste plaats ook omdat Sarah zijn woning is blijven delen. Ze hebben hun dochters samen opgevoed, en Andrew is zijn ex-vrouw niet publiekelijk afgevallen, ook niet in tijden dat ze door de media werd verketterd omdat ze bijvoorbeeld geld vroeg om mensen met hem in contact te laten komen. Maar dat soort streken waren voor prins Philip reden om ’Fergie’ in de ban te doen.

Sprookje

Zo is ze tijdens zomervakanties in Schotland nog wel welkom bij koningin Elizabeth, maar dan moet ervoor worden gezorgd dat ze niet in de buurt komt van prins Philip. In oktober echter kon hij een ontmoeting niet helemaal ontlopen toen kleindochter Eugenie in St George’s Chapel in Windsor trouwde en Sarah en Andrew daarbij uiteraard aanwezig waren.

Sarah heeft zich vorige maand nog uitgelaten over alle speculaties. „Het wordt me zo vaak gevraagd, maar we zijn gelukkig zoals we nu zijn. We genieten van elkaars gezelschap, staan elkaar toe te bloeien. Het klinkt misschien als een sprookje, maar zo zijn we.”