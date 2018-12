Wereldberoemd Woodstock-koppel naar Nederland

Het tweetal, dat vijftig jaar geleden vereeuwigd werd op een foto toen zij samen in een deken op het Woodstock-terrein stonden, woont die dag in Haaksbergen de theatershow Woodstock The Story bij. De foto van het koppel sierde ook de meeste platen en cd’s die zijn uitgebracht met opnames van het beroemde concert.

Het iconische muziekfestival vond in augustus 1969 drie dagen plaats op een enorm weiland vlak bij de plaats Woodstock die toen bekendstond als het centrum van de hippiecultuur. Het evenement werd door bijna een half miljoen mensen bezocht. Ondanks het overdadige drank- en drugsgebruik vond er nauwelijks geweld plaats op het terrein. Toch riep de politie uiteindelijk de noodtoestand uit omdat het terrein niet berekend was op het enorme aantal bezoekers.

Historisch erfgoed

Op Woodstock traden vrijwel alle grote artiesten van die tijd op: Joe Cocker, Creedence Clearwater Revival, Crosby Stills Nash & Young, Grateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Melanie, The Who en Santana.

Het weiland werd in 2017 uitgeroepen tot historisch erfgoed. De voorstelling The Woodstock Story is een eerbetoon aan het festival, waarin alle muzikale hoogtepunten de revue passeren. De muzikale show speelt tot eind mei in Nederland; in de tweede helft van 2019 is de voorstelling in Duitsland te zien.