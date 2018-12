Robin Thicke heeft vriendin ten huwelijk gevraagd

„YES YES 1000X YES”, schrijft April bij een foto van het dolgelukkige stel.

Het is weer een mijlpaal voor het koppel, dat sinds 2014 samen is. Zo’n 10 maanden geleden verwelkomden zij hun eerste dochter, Mia Love, en momenteel is April in verwachting van hun tweede, ook een meisje. April is uitgerekend op Alan’s verjaardag, op 1 april.

Alan heeft nog een zoon uit zijn eerdere huwelijk met Paula Patton, de achtjarige Julian Fuego.