Maken Catherine en Meghan einde aan de geruchten?

Volgens Daily Mail waren ze vrolijk aan het kletsen, terwijl de ’fab four’, zoals de Britse media de vier noemt, honderden mensen groetten tijdens hun wandeling naar de kerk. Na de kerstdienst schoven de royals aan bij hun oma, koningin Elizabeth voor de lunch, waarbij er gegrilde kalkoen op het menu stond. Naar verluidt zal Harry niet aanwezig zijn bij de traditionele kerstjacht met zijn broer en zijn vader Charles, omdat Meghan dit niet zou toestaan.

De roddels over de vermeende ruzie staken de kop op, nadat Harry en Meghan bekendmaakten te zullen verhuizen van Kensington Palace naar Frogmore Cottage volgend jaar. Ook zou prins William zijn twijfels over Meghan hebben uitgesproken vlak voor de bruiloft van zijn broer met de actrice, wat voor veel wrijving tussen hem en Harry zorgde. Hoe het nu precies zit tussen de twee vrouwen van de prinsen is niet duidelijk, maar met kerst lijkt er in ieder geval even vrede te zijn bij de Britse royals.

