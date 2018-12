’Tyra Banks stopt met presenteren AGT’

Een insider meldt aan PageSix dat het succes van de film Life Size-2: A Christmas Eve, waar Banks co-producent van is, naar meer smaakt. „Tyra raakt overspoeld met alle productie- en acteerklussen. Ze wil tv creëren en produceren, daarom zal ze in het nieuwe jaar niet meer terugkeren in America’s Got Talent”, aldus de bron.

Tyra heeft twee seizoenen van het bekende programma gepresenteerd. In het afgelopen seizoen wist Glennis Grace het in de Amerikaanse talentenjacht tot de finales te schoppen.